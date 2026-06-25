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Paris s’anime en mode sport Centre sportif Charles Moureu Paris

Paris s’anime en mode sport Centre sportif Charles Moureu Paris

Paris s’anime en mode sport Centre sportif Charles Moureu Paris mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Centre sportif Charles Moureu

Adresse : 17 avenue Edison

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Les Centres Paris Anim’ et les Espaces Paris Jeunes te proposent de découvrir de nouvelles activités, encadrées par des professionnel·les.

Des activités sportives à découvrir

Spike ball, tchouk ball, volley-assis, tir à l’arc, boxe, renforcement musculaire, circuit training, laser-run, yoga et monocycle.

Un bar à sirops pour se désaltérer et un stand de crêpes pour se régaler

Des conseils de pro sur les sujets sport et santé

Tout savoir sur les Centres Paris Anim’ et les Espaces Paris Jeunes

Spike ball, tchouk ball, volley-assis… Tu connais ? Non ? Viens tester gratuitement, seul·e ou entre ami·es !
Le mercredi 01 juillet 2026
de 16h00 à 19h00
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-01T19:00:00+02:00
fin : 2026-07-01T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-01T16:00:00+02:00_2026-07-01T19:00:00+02:00

Centre sportif Charles Moureu 17 avenue Edison  75013 Paris


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