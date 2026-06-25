Paris s’anime en mode sport Centre sportif Charles Moureu Paris
Paris s’anime en mode sport Centre sportif Charles Moureu Paris mercredi 1 juillet 2026.
Les Centres Paris Anim’ et les Espaces Paris Jeunes te proposent de découvrir de nouvelles activités, encadrées par des professionnel·les.
Des activités sportives à découvrir
Spike ball, tchouk ball, volley-assis, tir à l’arc, boxe, renforcement musculaire, circuit training, laser-run, yoga et monocycle.
Un bar à sirops pour se désaltérer et un stand de crêpes pour se régaler
Des conseils de pro sur les sujets sport et santé
Tout savoir sur les Centres Paris Anim’ et les Espaces Paris Jeunes
Spike ball, tchouk ball, volley-assis… Tu connais ? Non ? Viens tester gratuitement, seul·e ou entre ami·es !
Le mercredi 01 juillet 2026
de 16h00 à 19h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-01T19:00:00+02:00
fin : 2026-07-01T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-01T16:00:00+02:00_2026-07-01T19:00:00+02:00
Centre sportif Charles Moureu 17 avenue Edison 75013 Paris
Afficher la carte du lieu Centre sportif Charles Moureu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- École Militaire Paris 25 juin 2026
- Action collective, Association Dessine-moi un mouton, Paris 25 juin 2026
- Affinités électives : Benjamin, Goethe, Paris Maison Heinrich Heine Paris 25 juin 2026
- Visite de la place de Catalogne: d’un rond-point minéral à une forêt urbaine La place de Catalogne Paris 25 juin 2026
- Ceux qui, ceux-là : Exposition de Thibaut Ren Galerie Bleu Sedaine Paris 25 juin 2026