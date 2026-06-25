Paris s’anime en mode sport Centre sportif Charles Moureu Paris

Les Centres Paris Anim’ et les Espaces Paris Jeunes te proposent de découvrir de nouvelles activités, encadrées par des professionnel·les.

Des activités sportives à découvrir

Spike ball, tchouk ball, volley-assis, tir à l’arc, boxe, renforcement musculaire, circuit training, laser-run, yoga et monocycle.

Un bar à sirops pour se désaltérer et un stand de crêpes pour se régaler

Des conseils de pro sur les sujets sport et santé

Tout savoir sur les Centres Paris Anim’ et les Espaces Paris Jeunes

Spike ball, tchouk ball, volley-assis… Tu connais ? Non ? Viens tester gratuitement, seul·e ou entre ami·es !

Le mercredi 01 juillet 2026

de 16h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-01T19:00:00+02:00

fin : 2026-07-01T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-01T16:00:00+02:00_2026-07-01T19:00:00+02:00

Centre sportif Charles Moureu 17 avenue Edison 75013 Paris



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