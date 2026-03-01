La culture un besoin comme boire et manger La Maison des bébés Metz

La culture un besoin comme boire et manger

La Maison des bébés 6 rue du Haut de Sainte-Croix Metz Moselle

Gratuit

Début : Mardi Mardi 2026-03-17 18:00:00

fin : 2026-03-17 21:00:00

2026-03-17

Pour prévenir la carence culturelle, prescrivons des livres, des jeux et des spectacles aux moins de trois ans. Les livres, la musique, les spectacles ne sont pas des plaisirs réservés à une élite mais un besoin pour nourrir les cerveaux des 0-2 ans.

Animée par Dr Leïla GUINOUN , pédiatre , auteur du livre Prévenir les inégalités et la violence chez l’enfant- L’ ordonnance culturelle chez les moins de 3 ansEnfants

La Maison des bébés 6 rue du Haut de Sainte-Croix Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 68 25 65

English :

To prevent cultural deprivation, let’s prescribe books, games and shows for the under-threes. Books, music and shows are not pleasures reserved for an elite, but a need to feed the brains of 0-2 year olds.

Moderated by Dr Leïla GUINOUN , pediatrician, author of the book Prévenir les inégalités et la violence chez l’enfant- L’ ordonnance culturelle chez les moins de 3 ans

