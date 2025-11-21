La Cyclo le Peloton OBI Aubagne

La Cyclo le Peloton OBI

Dimanche 19 avril 2026 à partir de 8h30. Esplanade de Gaulle Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 08:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Explorez les routes du pays d’Aubagne, offrant des vues spectaculaires sur la Méditerranée. Parcourez des villages provençaux, respirez les senteurs de la garrigue et relevez le défi des montées chronométrées dans les massifs environnants !Sportifs

Entre collines ondulantes, villages provençaux authentiques et paysages typiquement méditerranéens, vous roulerez au cœur d’une nature préservée, bercé par les senteurs de la garrigue et le chant des cigales. Le Massif du Garlaban, la Sainte-Baume et la chaîne du Regagnas seront votre terrain de jeu, alternant bosses, petits cols et longues lignes droites pour des sensations variées.



Mais ce n’est pas qu’une simple balade… Trois segments Strava chronométrés en montée viendront pimenter le parcours ! Seul ou entre amis, relevez le défi le cycliste au temps cumulé le plus rapide sera sacré vainqueur !



Que vous rouliez pour la performance ou simplement pour savourer le paysage, la Cyclo le Peloton OBI est une invitation à découvrir le vélo sous son plus beau jour.



DISTANCE > 80 km et 115 km 3 Segments Strava

DENIVELE CUMULÉ (+/-) > 1400m 1400 m & 1800m 1800m

RAVITAILLEMENTS > 2

ASSISTANCE MÉCANIQUE > 1

POINTS D’INTÉRÊTS > Vue Mer Méditerranée / km20 Le col de l’Espigoulier / km60 Le Petit Galibier

TRACE >Trace GPX Uniquement prévoir GPS .

Esplanade de Gaulle Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@thecyclingevent.com

English :

Explore the roads of the Pays d’Aubagne, offering spectacular views of the Mediterranean. Travel through Provençal villages, breathe in the scents of the garrigue, and take on the challenge of timed climbs in the surrounding massifs !

German :

Erkunden Sie die Straßen des Pays d’Aubagne, die spektakuläre Ausblicke auf das Mittelmeer bieten. Fahren Sie durch provenzalische Dörfer, atmen Sie den Duft der Garrigue ein und nehmen Sie die Herausforderung der Anstiege mit Zeitmessung in den umliegenden Bergmassiven an!

Italiano :

Esplorate le strade della regione dell’Aubagne, che offrono viste spettacolari sul Mediterraneo. Attraversate i villaggi provenzali, respirate i profumi della gariga e affrontate la sfida delle salite a tempo sulle montagne circostanti!

Espanol :

Explore las carreteras de la región de Aubagne, que ofrecen espectaculares vistas del Mediterráneo. Atraviese pueblos provenzales, respire los aromas de la garriga y enfréntese al reto de las subidas cronometradas por las montañas de los alrededores

