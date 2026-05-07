Restitution de résidence Sophie Menuet & Pascaline Richtarch-Castellani Impasse du Colombier Aubagne

Aubagne

Restitution de résidence Sophie Menuet & Pascaline Richtarch-Castellani

Vendredi 5 juin 2026 de 14h à 18h. Impasse du Colombier Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 14:00:00

fin : 2026-06-05 18:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Découverte des œuvres et rencontre avec les artistes lauréates du soutien à la création 2025.

Ce projet réunit deux artistes, Sophie Menuet et Pascaline Richtarch-Castellani, qui explorent la relation entre le mouvement, la mémoire et l’identité à travers leurs œuvres.

Sophie Menuet, artiste plasticienne, présente des dessins de différentes tailles, réalisés sur des supports variés, ainsi que des éléments de sculpture ou de costume installés dans l’espace.

De son côté, Pascaline Richtarch-Castellani, chorégraphe et vidéaste, propose des vidéos en lien avec sa pratique artistique.

Ensemble, leurs créations dialoguent autour de l’idée du mouvement arrêté et de la trace que laisse ce qui disparaît.

Le projet met en avant des thèmes comme la poésie, l’engagement et l’identité. Les artistes s’interrogent aussi sur la notion de masque, symbole de ce que les humains montrent ou cachent d’eux-mêmes.

L’installation invite le public à réfléchir à la manière dont le corps, les gestes, les fils et les formes relient les personnes entre elles et à leur propre identité, comme un fil conducteur qui traverse l’espace et l’œuvre. .

Impasse du Colombier Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 17 26 chapelle.penitents@aubagne.fr

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English :

Discover the works and meet the winning artists of the 2025 creative support program.

L’événement Restitution de résidence Sophie Menuet & Pascaline Richtarch-Castellani Aubagne a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile