Philippe Lellouche Stand Alone Espace des Libertés Aubagne

Aubagne

Philippe Lellouche Stand Alone

Vendredi 5 juin 2026 à partir de 20h30. Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Après 15 ans de triomphe au théâtre,, Philippe Lellouche propose un voyage dans le temps. Seul en scène pour la première fois, le comédien se livre dans un rapport intime avec le public.

Un spectacle drôle et réconfortant de nostalgie heureuse dans lequel il partage avec autodérision ses souvenirs d’enfance, ses émois amoureux et bien sûr ses névroses. Philippe Lellouche nous captive et nous séduit, démontrant une fois de plus son talent et sa capacité à émouvoir, divertir et toucher un large public. .

Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

After 15 triumphant years in the theater, Philippe Lellouche takes us on a journey back in time. Alone on stage for the first time, the actor reveals himself in an intimate relationship with the audience.

L’événement Philippe Lellouche Stand Alone Aubagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile