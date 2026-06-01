LA DAME DE PIERRE, Le Dôme de Paris, Paris

LA DAME DE PIERRE 3 – 7 juin Le Dôme de Paris Paris

sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T20:00:00+02:00 – 2026-06-03T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

En 2026, Jehan de Chelles, maître bâtisseur de Notre-Dame, a réveillé pour vous l’éternelle Dame de Pierre. Revivez avec lui l’histoire, les chants, les danses, la musique qui ont fait vibrer Notre Dame pendant 800 ans. Une fresque musicale grandiose, des décors spectaculaires, La Dame de Pierre en tournée dans toute la France revient plus forte, plus grande, plus émouvante… Une expérience puissante et bouleversante ! D’un rêve au monument le plus visité au monde… Notre-Dame s’éveille… et vous emporte ! »

Teaser 2026 : https://www.youtube.com/watch?v=nSXiT6hnYws

Site internet : https://ladamedepierre.fr/

Page Facebook : https://www.facebook.com/ladamedepierre/

Instagram : https://www.instagram.com/ladamedepierre_off/

Tarifs : Prestige 150 € – Carré Or : 79 € – Cat.1 : 65 € – Cat. 2 : 45 € – Cat.3 : 35 € – Cat. 4 : 25 €

Billetterie : https://ladamedepierre.fr/billetterie/

Réservation PMR : 01 48 28 46 46

Infos, Groupes et CE : Haracom Tél : 03.21.26.52.94

Billetterie Ticketmaster : https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/la-dame-de-pierre-billet/idmanif/640453

Horaires séances :

– Mercredi, jeudi, vendredi, Samedi : 20h00

– Samedi et dimanche : 15h00

Le Dôme de Paris 34 Boulevard Victor – 75015 Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://ladamedepierre.fr/billetterie/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/la-dame-de-pierre-billet/idmanif/640453 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.fnacspectacles.com/artist/ladamedepierre/la-dame-de-pierre-dome-de-paris-paris-4008405/ »}] [{« data »: {« author »: « Symphonia Productions », « cache_age »: 86400, « description »: « La Dame de Pierre est un spectacle musical, familial et grandiose qui raconte l’Histoire extraordinaire de Notre-Dame de paris !nnVenez le du00e9couvrir en tournu00e9e dans toute la France !nnPlus d’informations et ru00e9servations sur notre site internet : https://ladamedepierre.fr/nnCru00e9dit vidu00e9o : Charlotte Kopp – Symphonia ProductionsnCru00e9dit musique : Richard Liu00e9geois – La Dame de Pierre – Symphonia productions », « type »: « video », « title »: « La Dame de Pierre – Teaser 2026 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/nSXiT6hnYws/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=nSXiT6hnYws », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCPOFC0fO7Z-kIdenmctaH2g », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=nSXiT6hnYws »}, {« link »: « https://ladamedepierre.fr/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/ladamedepierre/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « description »: « 7,751 Followers, 73 Following, 425 Posts – See Instagram photos and videos from LA DAME DE PIERRE – Le Spectacle hommage u00e0 Notre-Dame de Paris (@ladamedepierre_off) », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « LA DAME DE PIERRE – Le Spectacle hommage u00e0 Notre-Dame de Paris (@ladamedepierre_off) u2022 Instagram profile », « provider_name »: « Instagram », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/ladamedepierre_off/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}}, « link »: « https://www.instagram.com/ladamedepierre_off/ »}, {« link »: « https://ladamedepierre.fr/billetterie/ »}, {« link »: « https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/la-dame-de-pierre-billet/idmanif/640453 »}]

« Il a fallu des fous pour la bâtir. Des héros pour la défendre. Des bâtisseurs pour la relever » SPECTACLE MUSIQUE

Symphonia Productions