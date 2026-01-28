La Dame de Pierre LE DOME DE PARIS Paris
La Dame de Pierre LE DOME DE PARIS Paris mercredi 3 juin 2026.
Avec la Dame de Pierre, découvrez le récit légendaire du plus
célèbre monument du monde !
Plus d’une centaine d’artistes vous plongeront au
cœur de l’histoire incroyable de Notre-Dame de Paris, par un spectacle
époustouflant qui mêle musique, effets spéciaux et mise en scène
grandiose.
Partez à la rencontre des personnages illustres qui ont façonné
Notre-Dame de Paris ! Revivez les grandes heures de la cathédrale, laissez-vous
conter l’épopée incroyable des bâtisseurs et découvrez leur histoire… et
leurs mystères !
Un spectacle écrit et mis en scène par Corentin Stemler sur une
musique originale de Richard Liegeois, produit par Symphonia Productions.
Du mercredi 03 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :
samedi, dimanche
de 15h00 à 16h30
mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 20h00 à 21h30
payant
Tarifs : Prestige 150 € – Carré Or : 79 €
– Cat.1 : 65 € – Cat. 2 : 45 € – Cat.3 : 35 € – Cat. 4 : 25
€
Billetterie : https://ladamedepierre.fr/billetterie/
Réservation
PMR : 01 48 28 46 46
Infos,
Groupes et CE :
Haracom Tél : 03.21.26.52.94
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 100 ans.
LE DOME DE PARIS 34 BOULEVARD VICTOR 75015 Paris
https://ladamedepierre.fr/ +33321265294 info@haracom.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100090552720973 https://www.facebook.com/profile.php?id=100090552720973
Afficher la carte du lieu LE DOME DE PARIS