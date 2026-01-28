La Dame de Pierre LE DOME DE PARIS Paris

Avec la Dame de Pierre, découvrez le récit légendaire du plus

célèbre monument du monde !

Plus d’une centaine d’artistes vous plongeront au

cœur de l’histoire incroyable de Notre-Dame de Paris, par un spectacle

époustouflant qui mêle musique, effets spéciaux et mise en scène

grandiose.

Partez à la rencontre des personnages illustres qui ont façonné

Notre-Dame de Paris ! Revivez les grandes heures de la cathédrale, laissez-vous

conter l’épopée incroyable des bâtisseurs et découvrez leur histoire… et

leurs mystères !

Un spectacle écrit et mis en scène par Corentin Stemler sur une

musique originale de Richard Liegeois, produit par Symphonia Productions.

Du mercredi 03 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi, dimanche

de 15h00 à 16h30

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 21h30

payant

Tarifs : Prestige 150 € – Carré Or : 79 €

– Cat.1 : 65 € – Cat. 2 : 45 € – Cat.3 : 35 € – Cat. 4 : 25

€

Billetterie : https://ladamedepierre.fr/billetterie/

Réservation

PMR : 01 48 28 46 46

Infos,

Groupes et CE :

Haracom Tél : 03.21.26.52.94

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 100 ans.

LE DOME DE PARIS 34 BOULEVARD VICTOR 75015 Paris

https://ladamedepierre.fr/ +33321265294 info@haracom.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100090552720973 https://www.facebook.com/profile.php?id=100090552720973



