Informations pratiques

La Dame de Pierre, le spectacle musical Zenith Amiens Métropole Guer Mercredi 16 septembre, 20h00

La Dame de Pierre, c’est une fresque musicale spectaculaire qui vous fait revivre 1 000 ans d’histoire à travers un voyage émouvant mêlant chants, danses et décors grandioses.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-16T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-16T22:00:00.000+02:00

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Zenith Amiens Métropole 99 bis avenue de l’Hippodrome Guer



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