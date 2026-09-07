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La Dame de Pierre, le spectacle musical Zenith Amiens Métropole Guer

mercredi 16 septembre 2026 · Zenith Amiens Métropole · Guer

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Zenith Amiens Métropole
Adresse
99 bis avenue de l'Hippodrome
Ville
Guer

La Dame de Pierre, le spectacle musical Zenith Amiens Métropole Guer Mercredi 16 septembre, 20h00

La Dame de Pierre, c’est une fresque musicale spectaculaire qui vous fait revivre 1 000 ans d’histoire à travers un voyage émouvant mêlant chants, danses et décors grandioses.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-16T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-16T22:00:00.000+02:00

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Zenith Amiens Métropole 99 bis avenue de l’Hippodrome Guer


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