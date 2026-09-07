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La Dame de Pierre, le spectacle musical Zenith Amiens Métropole Guer
mercredi 16 septembre 2026 · Zenith Amiens Métropole · Guer
Informations pratiques
La Dame de Pierre, le spectacle musical Zenith Amiens Métropole Guer Mercredi 16 septembre, 20h00
La Dame de Pierre, c’est une fresque musicale spectaculaire qui vous fait revivre 1 000 ans d’histoire à travers un voyage émouvant mêlant chants, danses et décors grandioses.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-16T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-16T22:00:00.000+02:00
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Zenith Amiens Métropole 99 bis avenue de l’Hippodrome Guer
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