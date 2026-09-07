Visite libre du Prieuré, Chapelle Saint-Etienne, Guer

Informations pratiques

Visite libre du Prieuré Dimanche 20 septembre, 10h00 Chapelle Saint-Etienne Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir le Prieuré Saint-Etienne et sa chapelle millénaire classée au titre des Monuments Historiques.

Chapelle Saint-Etienne 36 D776, 56380 Guer, France Guer 56380 Morbihan Bretagne Petit édifice sans doute remonté à l’époque carolingienne avec des matériaux et peut-être une partie du soubassement datant de l’époque gallo-romaine. La construction rectangulaire est constituée de deux pignons et de deux murs gouttereaux. Une fenêtre a été agrandie en 1631, date à laquelle semble également remonter la charpente. La décoration du pignon correspond aux thèmes mérovingiens (rangs de briques entrecoupés de petits arcs en mitre formés par deux tuiles plates posées sur champ, arcboutées l’une contre l’autre).

Venez découvrir le Prieuré Saint-Etienne

© E. Berthier