La Dame de Pierre – Le spectacle, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

La Dame de Pierre – Le spectacle Samedi 3 octobre, 20h45 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

35 € à 150 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T20:45:00+02:00 – 2026-10-03T22:15:00+02:00

Fin : 2026-10-03T20:45:00+02:00 – 2026-10-03T22:15:00+02:00

Avec « La Dame de Pierre« , découvrez le récit légendaire du plus célèbre monument du monde. Plus d’une centaine d’artistes vous plongeront au cœur de l’histoire incroyable de Notre-Dame de Paris, par un spectacle époustouflant qui mêle musique, effets spéciaux et mise en scène grandiose.

Partez à la rencontre des personnages illustres qui ont façonné Notre-Dame de Paris. Revivez les grandes heures de la cathédrale, laissez-vous conter l’épopée incroyable des bâtisseurs et découvrez leur histoire… et leurs mystères.

Un spectacle écrit et mis en scène par Corentin Stemler sur une musique originale de Richard Liegeois, produit par Symphonia Productions.

40 artistes sur scène, 1 000 ans d’Histoire de France

Durée : 1h30

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/LA%20DAME%20DE%20PIERRE-21716 »}] [{« link »: « https://ladamedepierre.fr/le-spectacle/ »}]

Le spectacle – Le plus grand hommage à Notre-Dame de Paris Zénith