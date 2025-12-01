LA DAME DE PIERRE ZENITH DE PAU Pau

LA DAME DE PIERRE

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 150 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-10-07

fin : 2026-10-07

2026-10-07

Avec la Dame de Pierre, découvrez le récit légendaire du plus célèbre monument du monde !

Plongez au cœur d’une fresque historique et musicale qui retrace les grandes heures de Notre Dame de Paris.

A travers des scènes spectaculaires, revivez le chantier de la cathédrale, la Révolution, Quasimodo et Esmeralda, la Libération de Paris… Partez à la rencontre des personnages illustres qui ont façonné Notre Dame de Paris ! Revivez les grandes heures de la cathédrale, laissez-vous conter l’épopée incroyable des bâtisseurs et découvrez leur histoire… et leurs mystères !

Un spectacle écrit et mis en scène par Corentin Stemler sur une musique originale de Richard Liegeois, produit par Symphonia Productions. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

