La danse comme outil de médiation – Stage Sept Cent Quatre Vingt Trois / 783 Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-13 10:00 – 17:30

Gratuit : non 130€ (pour les adhérents) – 145 € (pour les non-adhérents) 130€ (pour les adhérents) – 145 € (pour les non-adhérents)>> Réservation : 02.51.84.10.83 et/ou contact@783-nantes.com Adulte

Ces deux jours de pratiques et de réflexions ont pour objectif de mettre en jeu les participants, d’expérimenter des évènements chorégraphiques, de mettre en lumière des outils facilitant l’entrée en danse auprès de publics très variés. les 13 et 14 avril 2026 de 10h à 17h30 Cette année, la thématique : comment partir de l’expérience sensible du corps et son domaine d’expérimentation pour aller vers une poétique chorégraphique ?De l’expression du corps dans la dimension du soin- au sens d’attention à soi – à la manière de faire lien vers un processus créatif.Pratiques, réflexions et échanges et pourquoi pas perspectives seront au rendez-vous. Intervenants :- Laetitia Decla – psycho motricienne- Anne Grimaldi – psychologue clinicienne- Matthias Groos – danseur chorégraphe- Public : danseur, professeur de danse, psychomotricien, thérapeute, médiateur, toute personne engagée dans la question du corps au service d’un projet créatif.

Sept Cent Quatre Vingt Trois / 783 Centre-ville Nantes 44000

02 51 84 10 83 http://www.783-nantes.com/ contact@783-nantes.com 02.51.84.10.83 https://www.783-nantes.com/



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