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LA DÉBALLE LE MARCHÉ DES SAVEURS ET DES BONNES AFFAIRES Amélie-les-Bains-Palalda

LA DÉBALLE LE MARCHÉ DES SAVEURS ET DES BONNES AFFAIRES Amélie-les-Bains-Palalda mardi 12 mai 2026.

Adresse : Rue des Thermes

Ville : 66110 Amélie-les-Bains-Palalda

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Amélie-les-Bains-Palalda

LA DÉBALLE LE MARCHÉ DES SAVEURS ET DES BONNES AFFAIRES

Rue des Thermes Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 09:00:00
fin : 2026-05-12 13:00:00

Date(s) :
2026-05-12

Venez profiter de dégustations, de découvertes gourmandes et de bonnes affaires proposées par les commerçants locaux.
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Rue des Thermes Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 74 23 59 72 

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English :

Come and enjoy tastings, gourmet discoveries and bargains from local merchants.

L’événement LA DÉBALLE LE MARCHÉ DES SAVEURS ET DES BONNES AFFAIRES Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2026-04-15 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR

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