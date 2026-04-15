LA DÉBALLE LE MARCHÉ DES SAVEURS ET DES BONNES AFFAIRES Amélie-les-Bains-Palalda
LA DÉBALLE LE MARCHÉ DES SAVEURS ET DES BONNES AFFAIRES Amélie-les-Bains-Palalda mardi 12 mai 2026.
Amélie-les-Bains-Palalda
LA DÉBALLE LE MARCHÉ DES SAVEURS ET DES BONNES AFFAIRES
Rue des Thermes Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 09:00:00
fin : 2026-05-12 13:00:00
Date(s) :
2026-05-12
Venez profiter de dégustations, de découvertes gourmandes et de bonnes affaires proposées par les commerçants locaux.
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Rue des Thermes Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 74 23 59 72
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English :
Come and enjoy tastings, gourmet discoveries and bargains from local merchants.
L’événement LA DÉBALLE LE MARCHÉ DES SAVEURS ET DES BONNES AFFAIRES Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2026-04-15 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR
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