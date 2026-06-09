RANDONNÉE AUTOUR DES VESTIGES DE LA MINE DE FER DE PALALDA Amélie-les-Bains-Palalda
RANDONNÉE AUTOUR DES VESTIGES DE LA MINE DE FER DE PALALDA Amélie-les-Bains-Palalda dimanche 28 juin 2026.
Amélie-les-Bains-Palalda
RANDONNÉE AUTOUR DES VESTIGES DE LA MINE DE FER DE PALALDA
2ème parking en haut de Palalda Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 15:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Randonnée autour des vestiges de la mine de fer de Palalda
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2ème parking en haut de Palalda Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 01 98
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English :
Hike around the remains of the Palalda iron mine
L’événement RANDONNÉE AUTOUR DES VESTIGES DE LA MINE DE FER DE PALALDA Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2026-06-05 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR
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