La dégustation, Théâtre Beaulieu, Nantes

Informations pratiques

La dégustation 19 novembre 2026 – 6 avril 2027 Théâtre Beaulieu Loire-Atlantique

16 € à 26 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-19T19:00:00+01:00 – 2026-11-19T20:30:00+01:00

Fin : 2027-04-06T15:00:00+02:00 – 2027-04-06T16:30:00+02:00

Comédie romantique

Divorcé et un peu bourru, Jacques est caviste et aime le bon vin. Un beau matin, Hortense, seule elle aussi, très engagée dans l’associatif, pousse la porte de la boutique.

Tout les oppose, lorsque Steve, un jeune homme en liberté conditionnelle, fait irruption dans la petite cave à vins et va, contre toute attente, les rapprocher. Ce sera soit un grand bonheur, soit le chaos total, mais chacun à leur manière, ils vont tous les trois déguster.

Pièce d’Ivan Calbérac

Mise en scène : Aurélia Demay

Avec Sophie Morin, Pascal Provost, Charlie Mercier, Aurélia Demay, Kamal Rawas

Théâtre Beaulieu 9 Bis Boulevard François Blancho, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatrebeaulieu.fr/ »}]

Comédie Théâtre Beaulieu