« LA DÉPRESSION EST UN PANDA », Le Rocher de Palmer, Cenon

Informations pratiques

« LA DÉPRESSION EST UN PANDA » Dimanche 8 novembre, 16h30 Le Rocher de Palmer Gironde

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-08T16:30:00+01:00 – 2026-11-08T19:30:00+01:00

Fin : 2026-11-08T16:30:00+01:00 – 2026-11-08T19:30:00+01:00

Pour traiter le mal-être, Céline Cohen et Matthieu Miègeville, du collectif “Transformer le négatif en positif”, empruntent les chemins de traverse de l’introspection. Sur scène, avec leur sensibilité respective, le duo incarne à tour de rôle un individu banal face à ses démons, matérialisé par ce plantigrade envahissant. Le propos oscille entre la gravité du sujet et la rythmique de la musique live. Portée par les claviers et samplers d’Edouard Bertrand, la performance croise confession surréaliste, parfois drôle, parfois douceamère, et concert intimiste. Sans détour et sans concession, ce spectacle ouvre un espace de discussion autour d’un sujet encore largement tu. Chaque représentation se prolonge par un échange avec le public, afin que la parole puisse continuer à circuler au-delà de la scène.

LINE UP

Céline Cohen : actrice, chanteuse – Matthieu Miègeville : acteur, chanteur – Lénaïck Plaquois : metteuse en scène – Édouard Bertrand : musicien live

Le festival Hors jeu en Jeu est organisé par la Ligue de l’enseignement Gironde

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/la-depression-est-un-panda-08112026-1630 »}]

Ce pas de deux théâtral et musical brise les tabous en donnant à la dépression le visage inattendu d’un panda bavard. Une manière satirique et tendre de “détabouiser” la santé mentale, avec bienve …