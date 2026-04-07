La Dernière clé au coeur du bestiaire roman Rives-d’Autise lundi 13 juillet 2026.

Rives-d’Autise

La Dernière clé au coeur du bestiaire roman

1 Allée du Cloître Rives-d’Autise Vendée

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 17:00:00

fin : 2026-08-28 17:50:00

Date(s) :

2026-07-13

Visite immersive au coeur du bestiaire roman

Le griffon, l’âne, la chouette, les livres des natures des animaux enseignaient une morale chrétienne. Ils prêtaient aux animaux des personnalités, des sentiments comparables à ceux des hommes, afin de servir d’exemple. Une enquête inspirée de la Nuit au musée ou du Nom de la rose. .

1 Allée du Cloître Rives-d’Autise 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 66 abbayes-sudvendee@vendee.fr

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English :

An Immersive Tour into the Heart of the Roman Bestiary

L’événement La Dernière clé au coeur du bestiaire roman Rives-d’Autise a été mis à jour le 2026-06-24 par CDT85