Soirée au Moulin de Nieul

16 Rue du Moulin Rives-d’Autise Vendée

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 19:00:00

fin : 2026-08-10 23:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Venez passer une soirée conviviale au Moulin de Nieul.

Profitez d’une soirée d’été aux abords du moulin. Après un repas Vendéen servi par les bénévoles de l’association ‘Les Gueurnivelles’, découvrez un groupe local avec des musiques entrainantes. .

16 Rue du Moulin Rives-d’Autise 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 47 43 contact@maisondelameunerie-vendee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and spend a convivial evening at the Moulin de Nieul.

L’événement Soirée au Moulin de Nieul Rives-d’Autise a été mis à jour le 2026-02-12 par CDT85