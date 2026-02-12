Soirée au Moulin de Nieul Rives-d’Autise
lundi 10 août 2026.
Soirée au Moulin de Nieul
16 Rue du Moulin Rives-d’Autise Vendée
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-08-10 19:00:00
fin : 2026-08-10 23:00:00
2026-08-10
Venez passer une soirée conviviale au Moulin de Nieul.
Profitez d’une soirée d’été aux abords du moulin. Après un repas Vendéen servi par les bénévoles de l’association ‘Les Gueurnivelles’, découvrez un groupe local avec des musiques entrainantes. .
16 Rue du Moulin Rives-d’Autise 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 47 43 contact@maisondelameunerie-vendee.fr
English :
Come and spend a convivial evening at the Moulin de Nieul.
