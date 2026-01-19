Maison de la Meunerie Journées Européennes du Patrimoine Maison de la Meunerie Rives-d’Autise
Maison de la Meunerie Journées Européennes du Patrimoine Maison de la Meunerie Rives-d’Autise samedi 19 septembre 2026.
Maison de la Meunerie Journées Européennes du Patrimoine
Maison de la Meunerie 16 rue du moulin Rives-d’Autise Vendée
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visites guidées et dégustation !
Départ de visite : 14h, 15h, 16h et 17h
Cuisson et dégustation de spécialités cuites au four à bois dans l’après-midi
GRATUIT
Avec la participation de l’Association Les Gueurnivelles .
Maison de la Meunerie 16 rue du moulin Rives-d’Autise 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 47 43 contact@maisondelameunerie-vendee.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided tours and tastings!
L’événement Maison de la Meunerie Journées Européennes du Patrimoine Rives-d’Autise a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin