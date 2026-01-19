Maison de la Meunerie Journées Européennes du Patrimoine Maison de la Meunerie Rives-d’Autise

Maison de la Meunerie Journées Européennes du Patrimoine

Maison de la Meunerie 16 rue du moulin Rives-d’Autise Vendée

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

2026-09-19 2026-09-20

Visites guidées et dégustation !

Départ de visite : 14h, 15h, 16h et 17h

Cuisson et dégustation de spécialités cuites au four à bois dans l’après-midi

GRATUIT

Avec la participation de l’Association Les Gueurnivelles .

Maison de la Meunerie 16 rue du moulin Rives-d’Autise 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 47 43 contact@maisondelameunerie-vendee.fr

English :

Guided tours and tastings!

