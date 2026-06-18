La Deuxième Mort de Laura Belle – Festival Off d’Avignon Théâtre Le Grand Pavois

La Deuxième Mort de Laura Belle au Festival Off d’Avignon 2026

Présentée pour la troisième année consécutive au Festival Off d’Avignon, La Deuxième Mort de Laura Belle est une création de la Compagnie du Nouveau Monde, compagnie professionnelle basée à Avignon.

Une plongée captivante et pleine d’émotion dans l’intériorité de personnages plongés dans un roman noir.

Dans l’Amérique de 1950, un journaliste et un lieutenant de police aident Laura Belle à retrouver la mémoire. En rassemblant ses souvenirs éparpillés, elle pourrait témoigner et faire condamner un dangereux criminel. Poussés par la menace du danger qui se rapproche, les personnages vont déterrer ce qu’ils avaient enfoui au fond d’eux-mêmes, dans une plongée intérieure qui changera leurs destins.

Un huis clos captivant et accessible, inspiré des romans noirs, où tension et émotion s’entrelacent dans une esthétique cinématographique. Dans cette ambiance tendue portée par trois personnages, la pièce propose une expérience immersive et humaine. La mise en scène visuelle, la lumière soignée et l’ambiance musicale inspirée du jazz et du blues entraînent le spectateur dans un univers sombre et sensible, où moments de respiration et tension narrative se répondent avec finesse.

Le spectacle a été nommé au Festival Polar de Cognac 2023 dans la catégorie Théâtre.

LA PRESSE EN PARLE :

Une histoire bien ficelée, dans un rythme effréné, jouée avec talent. On adore !

LA PROVENCE

Un voyage dans les fifties qui tient en haleine, jusqu’au final sombre et touchant.

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

Un jeu de lumière somptueux sur fond de blues, une intrigue rondement menée, des dialogues au couteau menés par des acteurs à tomber : que du plaisir !

L’ÉCHO DU MARDI

Un superbe exercice de style. Un beau polar. À voir !

REGARTS

Une plongée fascinante servie par un texte profond et un jeu subtil !

À VOIR À LIRE

Avec Nathalie Comtat, Olivier Douau, Stéphane Roux

Mise en scène Olivier Douau

Création lumière et régie David Ripon

INFORMATIONS PRATIQUES :

Du 04 au 25 juillet 2026 – Relâche les mercredis 8,15 et 22 juillet

20h10 – Durée 1h15

Théâtre Le Grand Pavois

13 rue de la Bouquerie 84000 Avignon

Salle climatisée

Tout public, à partir de 12 ans

Théâtre contemporain

Billetterie sur Ticket OFF et BilletRéduc

Réservation par téléphone au 06 65 61 11 74

Salle climatisée. Durée 1h15. Tout public, à partir de 12 ans.