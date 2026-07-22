La dictée de Catherine” Chéray Saint-Georges-d’Oléron
mercredi 4 novembre 2026 · Chéray · Saint-Georges-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Georges-d’Oléron
La dictée de Catherine”
Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 15:00:00
fin : 2026-11-04
Date(s) :
2026-11-04
Redécouvrez le plaisir des mots avec une dictée conviviale et accessible à tous. Dans une ambiance détendue, jouez avec la langue française, relevez le défi de l’orthographe et partagez un agréable moment autour de l’écriture.
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Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr
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English :
Rediscover the joy of words with a fun and accessible spelling game for everyone. In a relaxed atmosphere, play with the French language, take on the spelling challenge, and share a pleasant moment centered around writing.
L’événement La dictée de Catherine” Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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