La dictée du trimestre, Médiathèque Castagnéra, Talence
La dictée du trimestre, Médiathèque Castagnéra, Talence mardi 28 avril 2026.
La dictée du trimestre Mardi 28 avril, 18h15 Médiathèque Castagnéra Gironde
sur réservation (réservé aux adhérents)
ANNULATION de la dictée du 14 octobre.
Accord du participe passé, pluriel des noms composés, adjectifs de couleur… Autant de pièges à déjouer.
Que vous soyez titillés par les défis orthographiques ou poussés par l’envie d’une révision salutaire de la grammaire, la dictée du trimestre vous donne l’occasion de répondre à ces attentes avec la garantie de passer un moment convivial et joyeux.
Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence
Ah ! Cette sacrée langue française, avec ces règles pleines d’exceptions. orthographe grammaire