Informations pratiques

La Dictée Géante du Patrimoine Dimanche 20 septembre, 15h00 Archives nationales de France Seine-Saint-Denis

Gratuit – Une offre Pass Culture est également disponible

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

La Dictée Géante du Patrimoine

À l’occasion de l’édition 2026 des Journées européennes du patrimoine, les Archives nationales s’associent à Rachid Santaki, romancier et scénariste dionysien, créateur des dictées géantes itinérantes organisées partout en France, pour proposer une dictée hors du commun dans leur auditorium. Ouverte à toutes et tous, sans prérequis, cette dictée invite chacun à se laisser porter par le plaisir des mots et offre une belle occasion de découvrir les archives autrement.

Dimanche à 15 h – dans l’auditorium

Les petits comme les grands qui le souhaitent pourront prolonger l’expérience en participant, à l’issue de la dictée, à une visite exclusive des Archives nationales.

Archives nationales de France 59 Rue Guynemer (Pierrefitte-sur-Seine), 93200 Saint-Denis, France Saint-Denis 93200 Floréal – Allende – Mutuelle Seine-Saint-Denis Île-de-France 0175472000 https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/infos-pratiques/salle-de-lecture-de-pierrefitte-sur-seine [{« type »: « link », « value »: « http://exploreparis.com »}] Inauguré en 2013 par le président de la République, le site de Pierrefitte-sur-Seine est le plus grand centre d’archives en Europe. Il est érigé au cœur du département de la Seine-Saint-Denis, à proximité de l’université Paris 8.

Ce projet ambitieux illustre la volonté de l’État d’inscrire un nouveau site dans le développement du Grand Paris, en privilégiant accessibilité et démocratisation culturelle.

Sa capacité de conservation est de plus de 350 km linéaires d’archives qui seront tous occupés d’ici 2027. Un projet d’extension est en cours pour agrandir les magasins de conservation. Métro : Saint-Denis Université (ligne 13). Tramway: ligne T5, station Guynemer-stade Auguste Delaune. Bus : lignes 168, 253, 255, 256, 268, 353 et 356, station Saint-Denis Université. Parking Q-Park Saint-Denis Université – rue Toussaint-Louverture, 93200 Saint-Denis.

Dictée géante

© Archives nationales