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La dînette de Nancyette Uzerche

mardi 14 juillet 2026 · Uzerche

La dînette de Nancyette Uzerche

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
10 place des Vignerons
Ville
19140 Uzerche
Département
Corrèze
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif

Uzerche

La dînette de Nancyette

10 place des Vignerons Uzerche Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 17:00:00
fin : 2026-08-18 19:00:00

Date(s) :
2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Venez partager la dînette de Nancyette en famille.
Sous l’arbre à contes, les enfants de 3 à 10 ans plongent dans des histoires gourmandes
la grenouille curieuse, la chenille insatiable, le loup affamé…

Tout en écoutant les histoires, la fée Nancyette vous propose de picorer de petites bouchées sucrées et salées concoctées dans sa forêt enchantée.

En chemin, les enfants fabriquent et décorent une lanterne papillon, un petit lumignon à emporter pour la soirée.

La balade se termine sur la terrasse avec jeux, devinettes et un moment magique à ne pas rater la chenille qui enfile sa tenue de soirée pour s’envoler !

Sur réservation 06 83 29 15 31   .

10 place des Vignerons Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 15 31  celinelissajoux@gmail.com

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English : La dînette de Nancyette

L’événement La dînette de Nancyette Uzerche a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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