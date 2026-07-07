La dînette de Nancyette Uzerche
mardi 14 juillet 2026 · Uzerche
Informations pratiques
Uzerche
La dînette de Nancyette
10 place des Vignerons Uzerche Corrèze
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 17:00:00
fin : 2026-08-18 19:00:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
Venez partager la dînette de Nancyette en famille.
Sous l’arbre à contes, les enfants de 3 à 10 ans plongent dans des histoires gourmandes
la grenouille curieuse, la chenille insatiable, le loup affamé…
Tout en écoutant les histoires, la fée Nancyette vous propose de picorer de petites bouchées sucrées et salées concoctées dans sa forêt enchantée.
En chemin, les enfants fabriquent et décorent une lanterne papillon, un petit lumignon à emporter pour la soirée.
La balade se termine sur la terrasse avec jeux, devinettes et un moment magique à ne pas rater la chenille qui enfile sa tenue de soirée pour s’envoler !
Sur réservation 06 83 29 15 31 .
10 place des Vignerons Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 15 31 celinelissajoux@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La dînette de Nancyette
L’événement La dînette de Nancyette Uzerche a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
À voir aussi à Uzerche (Corrèze)
- Festival Les Mardis d’Uzerche Uzerche 7 juillet 2026
- Les Mardis d’Uzerche n°1 Gros débit Uzerche 7 juillet 2026
- Uzerche aux Lampions Visite nocturne Uzerche 8 juillet 2026
- Street art et graffitis à Uzerche Uzerche 9 juillet 2026
- Uzerche visite de la Papeterie Uzerche 10 juillet 2026