Informations pratiques

Uzerche

La dînette de Nancyette

10 place des Vignerons Uzerche Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 17:00:00

fin : 2026-08-18 19:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Venez partager la dînette de Nancyette en famille.

Sous l’arbre à contes, les enfants de 3 à 10 ans plongent dans des histoires gourmandes

la grenouille curieuse, la chenille insatiable, le loup affamé…

Tout en écoutant les histoires, la fée Nancyette vous propose de picorer de petites bouchées sucrées et salées concoctées dans sa forêt enchantée.

En chemin, les enfants fabriquent et décorent une lanterne papillon, un petit lumignon à emporter pour la soirée.

La balade se termine sur la terrasse avec jeux, devinettes et un moment magique à ne pas rater la chenille qui enfile sa tenue de soirée pour s’envoler !

Sur réservation 06 83 29 15 31 .

10 place des Vignerons Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 15 31 celinelissajoux@gmail.com

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English : La dînette de Nancyette

L’événement La dînette de Nancyette Uzerche a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Terres de Corrèze