Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

« La diseuse » Pataugeoire de Beaulieu Nantes

« La diseuse » Pataugeoire de Beaulieu Nantes

« La diseuse » Pataugeoire de Beaulieu Nantes jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Pataugeoire de Beaulieu

Adresse : Place de la Basse Mar, 44200 Nantes

Ville : 44021 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 14:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 14:30 – 17:30
Gratuit : oui  Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public 

Avec sa Diseuse, Karine Mazel s’installe là, au coin de la rue. Vous vous asseyez. Elle tire une carte, écoute, et vous dit — ou vous chante — quelque chose pour vous, là, maintenant.Une pause inattendue dans la journée. Un moment pour tomber juste, sans rendez-vous.

Pataugeoire de Beaulieu Nantes 44021


Afficher la carte du lieu Pataugeoire de Beaulieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)