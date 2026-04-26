Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 14:30 – 17:30

Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Avec sa Diseuse, Karine Mazel s’installe là, au coin de la rue. Vous vous asseyez. Elle tire une carte, écoute, et vous dit — ou vous chante — quelque chose pour vous, là, maintenant.Une pause inattendue dans la journée. Un moment pour tomber juste, sans rendez-vous.

Pataugeoire de Beaulieu Nantes 44021



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