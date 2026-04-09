La diversification alimentaire Maison de quartier Bottière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-21 14:00 – 16:15

Gratuit : non Tarif libre et conscient, à partir de 2€ Atelier à prix libre et conscient, à partir de 2€Sur adhésion à l’association Trust (cotisation libre de 5€ minimum, valable pour l’année scolaire)Voir la programmation complète des ateliers Pause Partum : https://www.asso-trust.fr/ateliers-pause-partum-bottiere Adulte, En famille

Atelier animé par Aurore Perreul, Infirmière puéricultrice au pôle pédiatrique du Nid de St JoEt si la diversification alimentaire devenait un moment simple et serein ?Futures ou jeunes mamans, cet atelier animé par une infirmière puéricultrice spécialisée en accompagnement à la parentalité, vous accompagne pas à pas dans l’alimentation de votre bébé.Besoins nutritionnels, introduction des aliments, évolution des textures, matériel adapté… Nous abordons ensemble les essentiels pour bien démarrer. Un temps est également consacré au passage aux morceaux, afin de dépasser les appréhensions et d’accompagner votre enfant en toute confiance. Un atelier concret, rassurant et bienveillant pour vous aider à vivre cette étape en toute sérénité !-Accueil à 14h pour démarrer l’atelier à 14h15.Atelier en non-mixité, réservé aux futures et jeunes mamans. Bébés bienvenus !

Maison de quartier Bottière Nantes 44300

https://www.helloasso.com/associations/trust/evenements/la-diversification-alimentaire



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