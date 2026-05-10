La Dixaine au DIX Dix (Le) Maison de Quartier Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-17 –

Gratuit : non Participation libre aux ateliers; spectacles à la chaussette En famille, Adulte, Tout public

Focus sur les activités du DIXLa DIXAINE au DIXUn temps fort de la maison de quartier pour y découvrir les activités proposées par de nombreuses associations tout au long de l’année : des rencontres, des événements, des ateliers artistiques, les spectacles des ateliers de danse, de musique, de théâtre et exposition d’arts plastiquesVenez découvrir la grande dynamique du DIX, la Maison de quartier de la Butte Sainte Anne!Organisé par : Les associations de la maison de quartier, avec le soutien du Collectif du DIXTarif : à la chaussette pour les spectacles / gratuit pour les essais d’activités.Plus d’infos : https://lecollectifdudix.org et programmes à venirTout public

Dix (Le) Maison de Quartier Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 69 34 61 http://www.lecollectifdudix.org



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