Niederentzen

La DriftCup Le rendez-vous des passionnés de drift

Niederentzen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-12 17:00:00

fin : 2026-06-12 23:59:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14

Restauration et buvette sur place

Attention, le nombre de places est limité et le camping sur le site n’est pas autorisé, nous vous remercions de prendre vos dispositions en conséquence

Chaque mois de juin, le Circuit de l’Anneau du Rhin vibre au rythme de la DriftCup, un événement emblématique organisé par MSO, en partenariat avec DriftShop.

Depuis sa première édition en 2007, la DriftCup est la plus ancienne compétition de drift en France et le rendez-vous incontournable des amateurs de sensations fortes et de belles mécaniques dans le Grand Est.

Pendant tout un week-end, la piste et les paddocks s’enflamment glisses spectaculaires, moteurs rugissants, ambiance conviviale garantie.

La DriftCup, c’est aussi une compétition ouverte à tous les niveaux, avec trois catégories Amateurs, Pro 2 et Pro. Cette structure permet à chaque pilote de trouver sa place, que ce soit pour faire ses premiers pas en compétition, se mesurer à des adversaires expérimentés, ou viser les plus hauts niveaux du drift européen.

L’esprit de la DriftCup, c’est avant tout la progression, la passion et le respect.

La DriftCup, c’est bien plus qu’une compétition c’est une grande fête de la passion automobile, un moment de partage, de bruit, de gomme et de bonne humeur le genre de week-end qu’on n’oublie pas. .

Niederentzen 68127 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 10 19 75 contact@driftcup.eu

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English :

Catering and refreshments on site

Please note that the number of places is limited and camping on the site is not permitted. Please make your own arrangements accordingly

L’événement La DriftCup Le rendez-vous des passionnés de drift Niederentzen a été mis à jour le 2026-05-13 par Centre Haut-Rhin Ensisheim