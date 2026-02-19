LA FABRICA & BLUES 2 MEN

25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 18:30:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

A la Fabrica Vélo, lieu des alternatives et créateurs de lien social, ce jeudi 02 Avril 2026 BLUES 2 MEN

Né pendant le confinement 2020, le duo atypique Blues2Men , s‘est persuadé de renouer avec ses profondes racines le Blues.

En effet, Ze…

.

25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 42 11 75 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At La Fabrica Vélo, a place for alternatives and creators of social links, this Thursday, April 02, 2026: BLUES 2 MEN

Born during the confinement of 2020, the atypical duo Blues2Men , has persuaded itself to reconnect with its deep roots: the Blues.

Ze…

L’événement LA FABRICA & BLUES 2 MEN Ille-sur-Têt a été mis à jour le 2026-02-19 par OTI ROUSSILLON CONFLENT