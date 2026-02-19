LA FABRICA & BLUES 2 MEN Ille-sur-Têt
LA FABRICA & BLUES 2 MEN Ille-sur-Têt jeudi 2 avril 2026.
LA FABRICA & BLUES 2 MEN
25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt Pyrénées-Orientales
Début : 2026-04-02 18:30:00
fin : 2026-04-02
2026-04-02
A la Fabrica Vélo, lieu des alternatives et créateurs de lien social, ce jeudi 02 Avril 2026 BLUES 2 MEN
Né pendant le confinement 2020, le duo atypique Blues2Men , s‘est persuadé de renouer avec ses profondes racines le Blues.
En effet, Ze…
25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 42 11 75 21
English :
At La Fabrica Vélo, a place for alternatives and creators of social links, this Thursday, April 02, 2026: BLUES 2 MEN
Born during the confinement of 2020, the atypical duo Blues2Men , has persuaded itself to reconnect with its deep roots: the Blues.
Ze…
