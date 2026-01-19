LA FABRICA & MARIE SIGAL FEMME TATOUAGE Ille-sur-Têt
LA FABRICA & MARIE SIGAL FEMME TATOUAGE Ille-sur-Têt jeudi 19 mars 2026.
LA FABRICA & MARIE SIGAL FEMME TATOUAGE
25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt Pyrénées-Orientales
Début : 2026-03-19 19:00:00
fin : 2026-03-19 21:30:00
2026-03-19
A la Fabrica Vélo, lieu des alternatives et créateurs de lien social, ce jeudi 19 Mars 2026 MARIE SIGAL Femme tatouage .
“Femme tatouage. Parce qu’une femme, ça ne s’efface pas.
La vie laisse des traces indélébiles, des tatouages. On y cherch…
25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 42 11 75 21
English :
At Fabrica Vélo, a place for alternatives and creators of social links, this Thursday, March 19, 2026: MARIE SIGAL Femme tatouage .
woman tattoo. Because a woman can’t be erased.
Life leaves indelible marks, tattoos. We look for…
