LA FABRICA & MARIE SIGAL FEMME TATOUAGE Ille-sur-Têt

LA FABRICA & MARIE SIGAL FEMME TATOUAGE

25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt Pyrénées-Orientales

Début : 2026-03-19 19:00:00

fin : 2026-03-19 21:30:00

2026-03-19

A la Fabrica Vélo, lieu des alternatives et créateurs de lien social, ce jeudi 19 Mars 2026 MARIE SIGAL Femme tatouage .

“Femme tatouage. Parce qu’une femme, ça ne s’efface pas.

La vie laisse des traces indélébiles, des tatouages. On y cherch…

English :

At Fabrica Vélo, a place for alternatives and creators of social links, this Thursday, March 19, 2026: MARIE SIGAL Femme tatouage .

woman tattoo. Because a woman can’t be erased.

Life leaves indelible marks, tattoos. We look for…

