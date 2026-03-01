La Fabrique Comedy Club Troyes

La Fabrique Comedy Club

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Début : 2026-03-10 20:15:00

fin : 2026-03-10

2026-03-10

Au programme nouveaux artistes, nouveaux sketchs, des vannes toutes fraîches et une ambiance comme on les aime… chaleureuse, conviviale, et toujours un peu folle.

Que vous soyez déjà fans de stand-up ou juste curieux de tester, c’est l’occasion parfaite de passer un vrai bon moment entre amis !



Sur réservation conseillée.



Entrée libre, consommation obligatoire,

Sortie au chapeau pour les artistes. .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 85 95 04 41 contact@lafabriquetroyes.fr

