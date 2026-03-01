La Fabrique Comedy Club Troyes
La Fabrique Comedy Club Troyes mardi 10 mars 2026.
La Fabrique Comedy Club
Le Troyes Fois Plus Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-10 20:15:00
fin : 2026-03-10
Date(s) :
2026-03-10
Au programme nouveaux artistes, nouveaux sketchs, des vannes toutes fraîches et une ambiance comme on les aime… chaleureuse, conviviale, et toujours un peu folle.
Que vous soyez déjà fans de stand-up ou juste curieux de tester, c’est l’occasion parfaite de passer un vrai bon moment entre amis !
Sur réservation conseillée.
Entrée libre, consommation obligatoire,
Sortie au chapeau pour les artistes. .
Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 85 95 04 41 contact@lafabriquetroyes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La Fabrique Comedy Club Troyes a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne