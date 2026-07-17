La fabrique de l’image, boulevard jean moulin 24100 Bergerac, Bergerac

Informations pratiques

La fabrique de l’image 22 septembre – 2 octobre boulevard jean moulin 24100 Bergerac Dordogne

Limité à 12 personnes par créneaux d’atelier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T09:30:00+02:00 – 2026-09-22T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T15:30:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00

Un appartement de quartier devenu laboratoire photographique

À l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, Les Arts à Souhait transforme pendant deux semaines un appartement de Bergerac en un étonnant laboratoire photographique ouvert au public.

À la croisée de l’installation artistique, du lieu de découverte et de l’atelier de création, cet espace éphémère invite à remonter aux origines de la photographie. La lumière y devient matière à expérimenter, les procédés anciens retrouvent une nouvelle actualité et chacun peut découvrir les principes qui ont donné naissance aux premières images.

L’appartement se déploie comme un parcours. Une ou plusieurs caméras obscura permettent de vivre une expérience immersive de la lumière. Un laboratoire argentique révèle les photographies réalisées en sténopé. Plus loin, les longues expositions et le light painting ouvrent d’autres façons de dessiner avec la lumière. Au fil des jours, les murs se couvrent des images produites sur place, transformant progressivement le lieu en une exposition vivante et collective.

Plus qu’une simple découverte de l’histoire de la photographie, le projet propose une approche sensible et expérimentale, où l’observation, la curiosité et la manipulation occupent une place essentielle. Les visiteurs ne sont pas seulement spectateurs : ils participent à la construction d’une œuvre commune qui évolue chaque jour.

Tout au long de l’événement, des ateliers, des visites accompagnées et plusieurs rendez-vous culturels viennent enrichir cette expérience. Un « Café Causons » invitera à partager les souvenirs liés aux photographies de famille et aux images du quotidien, tandis que le spectacle-conférence La petite archéologie du cinéma, proposé en partenariat avec le Théâtre de La Gargouille, fera le lien entre photographie et naissance du cinéma.

Ouvert aux habitants, aux familles, aux scolaires, aux associations et aux structures du territoire, ce laboratoire photographique éphémère fait dialoguer patrimoine, création contemporaine et participation. En célébrant les 200 ans de la photographie, il rappelle que cette invention n’est pas seulement une histoire de techniques, mais aussi une histoire de regards, de mémoire et de partage.

Les images réalisées pendant ces deux semaines constitueront une exposition collective, reflet des expériences, des rencontres et des regards portés sur le territoire par celles et ceux qui auront contribué à faire vivre ce lieu singulier.

boulevard jean moulin 24100 Bergerac boulevard jean moulin 24100 Bergerac Bergerac 24100 La Madeleine Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 07 86 37 97 78 »}, {« type »: « email », « value »: « lesartsasouhait@gmail.com »}] Appartement de l’éssociation La Gare Mondiale, habituellement utliisé comme lieu de résidence d’artiste

Bicentenaire de la Photographie : un appartement transformé en laboratoire photographique participatif

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