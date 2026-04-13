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La Fabrique Usson-du-Poitou

La Fabrique Usson-du-Poitou

La Fabrique Usson-du-Poitou mercredi 20 mai 2026.

Adresse : 19 Rue du Gén de Gaulle

Ville : 86350 Usson-du-Poitou

Département : Vienne

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 2 2 2 Tarif de base plein tarif

Usson-du-Poitou

La Fabrique

19 Rue du Gén de Gaulle Usson-du-Poitou Vienne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 15:30:00

Date(s) :
2026-05-20

Atelier parents enfants   .

19 Rue du Gén de Gaulle Usson-du-Poitou 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : La Fabrique

L’événement La Fabrique Usson-du-Poitou a été mis à jour le 2026-04-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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