La Fabrique Usson-du-Poitou
La Fabrique Usson-du-Poitou mercredi 20 mai 2026.
Usson-du-Poitou
La Fabrique
19 Rue du Gén de Gaulle Usson-du-Poitou Vienne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 15:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Atelier parents enfants .
19 Rue du Gén de Gaulle Usson-du-Poitou 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Fabrique
L’événement La Fabrique Usson-du-Poitou a été mis à jour le 2026-04-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne