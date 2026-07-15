La fabuleuse histoire de BasarKus 41 rue Jobin (entrée piéton) Marseille 3e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 3e Arrondissement

La fabuleuse histoire de BasarKus

Samedi 22 mai 2027 de 10h à 10h35 et de 16h à 16h35. 41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-22

fin : 2027-05-22

Date(s) :

2027-05-22

Une créature hybride emmêlée dans ses innombrables bras et jambes rassemble un jongleur et un acrobate. D’abord inséparable, le duo est gagné par la curiosité, et ne résiste pas à l’envie de se dissocier, ce qui donne lieu à d’acrobatiques expériences.Enfants

C’est l’histoire de Basil, acrobate, et de Markus, jongleur. Mais c’est aussi l’histoire de BasarKus, un être hybride à deux têtes, plusieurs jambes et de multiples bras. D’aventures en aventures, les deux individus qui le composent comprennent qu’ils sont dissociables. Formant désormais un duo, leurs jeux consistent à surmonter leurs peurs et à expérimenter coûte que coûte la séparation. Dans leur quête d’identité, ils n’ont de cesse de se lancer dans d’acrobatiques expériences pour tester les limites de cette délirante cohabitation. Passant de la symbiose à l’individualisation, ils découvrent de quoi ils sont capables chacun, seuls.

Sur scène, les couleurs franches de leurs costumes accompagnent leurs énergies explosives. Les deux circassiens intègrent avec virtuosité la danse à leur discipline. Cette ode à la découverte de soi permet de prendre conscience avec vitalité et malice de l’existence de l’Autre. .

41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A hybrid creature, entangled in its countless arms and legs, combines the traits of a juggler and an acrobat. At first inseparable, the duo is overcome by curiosity and cannot resist the urge to separate, leading to acrobatic experiments.

L’événement La fabuleuse histoire de BasarKus Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille