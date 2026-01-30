La Fabuleuse Histoire de Bazarkus, Compagnie Lamento et l’Académie Fratellini Bords 2 Scènes Salle Simone Signoret Vitry-le-François

La Fabuleuse Histoire de Bazarkus, Compagnie Lamento et l’Académie Fratellini

Bords 2 Scènes Salle Simone Signoret Avenue du Quai Saint-Germain Vitry-le-François Marne

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date :

Début : 2026-06-06 16:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

16h30.Tout public

BasarKus n’est pas un être comme les autres ! Créature à deux têtes et multiples jambes, il a aussi plein de bras. D’aventures en aventures, il roule sur lui-même à l’infini. Il en a toujours été ainsi. Il est heureux comme ça, en parfaite harmonie avec lui-même. Mais en découvrant qu’il a deux cœurs, BasarKus s’interroge. Est-il un ou plusieurs ? .

Bords 2 Scènes Salle Simone Signoret Avenue du Quai Saint-Germain Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est

