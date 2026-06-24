Châteaudun

La face cachée du musée

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:30:00

fin : 2026-08-20 15:30:00

Date(s) :

2026-08-20

En 1 heure, venez découvrir la face cachée du musée. Que font les agents du musée loin du regard des visiteurs ? L’occasion de mieux connaître les missions de l’ombre du musée.

A partir de 8 ans.

Tarif d’entrée habituel du musée. .

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 55 36 musee-chateaudun@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In just one hour, come discover the museum’s hidden side. What do museum staff do when visitors aren’t looking? This is your chance to learn more about the museum’s behind-the-scenes operations.

L’événement La face cachée du musée Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-24 par OT GRAND CHATEAUDUN