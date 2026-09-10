Informations pratiques

Montpellier

LA FACULTÉ DE DROIT DE MONTPELLIER JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Rue de l’École Mage Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Une incursion passionnante au cœur de l’enseignement du droit et à la rencontre de ses illustres étudiants (Jean Moulin, Paul Valéry…)

Devant l’entrée de la Faculté de Droit, rue de l’Ecole Mage.

Sur réservation obligatoire à venir

Une incursion passionnante au cœur de l’enseignement du droit et à la rencontre de ses illustres étudiants (Jean Moulin, Paul Valéry…)

Devant l’entrée de la Faculté de Droit, rue de l’Ecole Mage.

45 min

samedi 19 septembre 2026

10h / 11h / 12h .

Rue de l’École Mage Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

A fascinating journey into the heart of legal education and a look at its illustrious students (Jean Moulin, Paul Valéry?)

In front of the entrance to the Law School on Rue de l’Ecole Mage.

L’événement LA FACULTÉ DE DROIT DE MONTPELLIER JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 OT MONTPELLIER