LA FACULTÉ DE DROIT DE MONTPELLIER JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Montpellier
samedi 19 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
LA FACULTÉ DE DROIT DE MONTPELLIER JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Rue de l’École Mage Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Une incursion passionnante au cœur de l’enseignement du droit et à la rencontre de ses illustres étudiants (Jean Moulin, Paul Valéry…)
Devant l’entrée de la Faculté de Droit, rue de l’Ecole Mage.
Sur réservation obligatoire à venir
Une incursion passionnante au cœur de l’enseignement du droit et à la rencontre de ses illustres étudiants (Jean Moulin, Paul Valéry…)
Devant l’entrée de la Faculté de Droit, rue de l’Ecole Mage.
45 min
samedi 19 septembre 2026
10h / 11h / 12h .
Rue de l’École Mage Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English :
A fascinating journey into the heart of legal education and a look at its illustrious students (Jean Moulin, Paul Valéry?)
In front of the entrance to the Law School on Rue de l’Ecole Mage.
L’événement LA FACULTÉ DE DROIT DE MONTPELLIER JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 OT MONTPELLIER
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