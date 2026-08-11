Informations pratiques

LA FAMILLE ASADA ! – Film de Ryôta Nakano – 2020 – Japon – 2h07 Amphithéâtre d’Hallouvry Chantepie Vendredi 9 octobre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Adhésion 5€ pour un film, adhésion année 20€ pour 8 films, tarif réduit carte SORTIR 2.50€, moins de 18 ans : gratuit.

Alors qu’il enterre son père, le fils aîné se souvient de sa famille, et de son frère cadet, passionné de photographie dont le travail prend un nouveau sens avec l’irruption du tsunami de 2011.

LA FAMILLE ASADA ! – Film de Ryôta Nakano – 2020 – Japon – 2h07

—————————————————————-

### Avec Kazunari Ninomiya, Satoshi Tsumabuki, Jun Fubuki & Mitsuru Hirata

Alors qu’il enterre son père, le fils aîné se souvient de sa famille, et notamment de son frère cadet, passionné de photographie dont le travail prend un nouveau sens avec l’irruption du tsunami de 2011.

_Inspiré de la véritable histoire du photographe Masahi Asada, le film de Ryôta Nakano choisit d’aborder le traumatisme lié au séisme de 2011 par le biais d’une comédie familiale aussi drôle que touchante, qui aborde sans en avoir l’air de vastes sujets tels que la mémoire ou le pouvoir évocateur des images._

**Film présenté et commenté par Erwan Cadoret, Docteur en études cinématographiques.**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-09T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-09T23:00:00.000+02:00

1

le.cantepio@gmail.com

Amphithéâtre d’Hallouvry 13 rue d’Hallouvry 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

