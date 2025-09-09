La famille Bijoux : Goodbye Marie-Jo – par le Théâtre 100 Noms Théâtre 100 Noms Nantes

La famille Bijoux : Goodbye Marie-Jo – par le Théâtre 100 Noms Théâtre 100 Noms Nantes dimanche 11 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-11 17:15 – 18:30

Gratuit : non 12 € à 24 € (23 € à 42 € 31 déc.) 12 € à 24 €Réveillon du 31 décembre : 23 € à 42 € RÉSERVATIONS :theatre100noms.comà la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 14h à 18h)02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com Tout public

Comédie burlesque et musicale du Théâtre 100 Noms. Monique, Victor et Maxime Bijoux, famille de conseillers funéraires, ont été désignés par Marie-José Duval pour célébrer son dernier voyage.Partie trop tôt d’un malheureux accident de pétanque, elle avait tout prévu pour son départ vers l’infini et l’au-delà.Amatrice de théâtre et surtout de chansons françaises, elle a choisi le Théâtre 100 Noms pour cet adieu musical pour le moins original.La famille Bijoux sera-t-elle à la hauteur ? Mise en scène : Marie RechnerAvec Emmanuelle Burini, Anthony Boulc’h, Clément Pouillot Tout public à partir de 12 ans Durée : 1h15

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ 02 28 200 100 https://theatre100noms.com/