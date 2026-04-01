LA FAMILLE MENDELSSOHN Médiathèque Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins

Saint-Brevin-les-Pins

LA FAMILLE MENDELSSOHN

Médiathèque Jules Verne Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 18:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

La Famille Mendelssohn

Philosophe majeur des Lumières en Allemagne et figure centrale de la modernité juive, Moïse Mendelssohn occupe une place essentielle dans l’histoire intellectuelle européenne. Son petit-fils Félix et sa sœur Fanny, elle aussi compositrice, incarnent le génie du romantisme allemand. À travers cette lignée exceptionnelle, c’est tout un héritage de pensée, d’émancipation et de culture qui se transmet.

Une conférence musicale avec le philosophe Franck Lemonde et les musiciens du festival.

Concert gratuit et ouvert à tous.

Médiathèque Jules-Verne- concert gratuit ouvert à tous réservation conseillée à la médiathèque

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Médiathèque Jules Verne Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire eoleenmusiques@paimboeuf.com

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English :

L’événement LA FAMILLE MENDELSSOHN Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Saint Brevin