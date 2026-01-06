SPECTACLE ENFANT PINKERTON, ENQUÊTE EN AFRIQUE Saint-Brevin-les-Pins

SPECTACLE ENFANT PINKERTON, ENQUÊTE EN AFRIQUE

10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2026-04-22 10:30:00

fin : 2026-04-22

2026-04-22

Vous êtes invités à vivre une aventure incroyable avec l’un des agents de l’Agence Pinkerton, une organisation ultra-secrète qui combat les injustices et les fourberies sur tous les continents.

Dans cette aventure, l’agent Pinkerton est envoyé en Afrique pour affronter un animal atypique qui met le continent sens dessus dessous.

Mais pas de panique !

Lagent Pinkerton est là pour sauver la situation.

Avec sa détermination, son courage et son sens de l’aventure, il est prêt à tout pour protéger l’Afrique de cette drôle de bête…

Ce spectacle participatif, drôle et dansant est spécialement conçu pour les enfants de 3 à 8 ans et leurs parents. Les spectateurs seront invités à participer à l’aventure en intégrant l’Agence Pinkerton.

Alors, préparez-vous à rire, danser et vous à vous amuser, car le ton est jovial et l’aventure palpitante !

Pinkerton, fait partie de la nouvelle saga de 5 spectacles pour enfant qui vous amèneront à découvrir 5 continents et des histoires variées.

​Suivez-nous en devenant un Pinkerton !

Placement libre.

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle.

NB Chaque enfant doit être sous la responsabilité d’un adulte majeur et chaque participant doit être muni d’un billet.

IMPORTANT

Une réservation vous engage, votre présence est obligatoire au moins 15 minutes avant le début du spectacle.

L’accès à la salle vous sera refusé une fois le spectacle commencé et ne pourra donner lieu à aucun remboursement.

Votre réservation ne pourra pas non plus être déplacée sur une autre représentation. .

10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 52 80 00 75 contact@le-canotier.net

