L’ART DE L’ENFANCE Ehpad Mer et Pins Saint-Brevin-les-Pins
L’ART DE L’ENFANCE Ehpad Mer et Pins Saint-Brevin-les-Pins mercredi 22 avril 2026.
Saint-Brevin-les-Pins
L’ART DE L’ENFANCE
Ehpad Mer et Pins 1 B Avenue Jacques Cassard Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
LL’art de l’enfance
Joseph Haydn, cet immense génie à l’inventivité joyeuse, est considéré comme le père du quatuor à cordes et du trio avec piano.
Rejoignez les résidents de l’EHPAD Mer et Pin ( Ehpad Mer et Pins Résidence Vent d’Ouest 1 B Avenue Jacques Cassard) pour ce concert ouvert à tous, au cours duquel vous pourrez entendre la jeune et très talentueuse violoncelliste Mia Zurkovic dans deux trios de Haydn, dont le célèbre Rondo à la hongroise.
En faisant dialoguer ainsi jeunesse et mémoire, ce concert rappellera l’essentiel, la musique parle à tous les âges de la vie.
Avec Lidija Bizjak, Mia Zurkovic, Pablo Schatzman
Concert gratuit et ouvert à tous.
Réservation conseillée .
Ehpad Mer et Pins 1 B Avenue Jacques Cassard Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire eoleenmusiques@paimboeuf.com
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English :
L’événement L’ART DE L’ENFANCE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Saint Brevin
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