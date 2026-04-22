Saint-Brevin-les-Pins

ATELIER ASSOCIATION ET SENS DE SOI

Atelier Creativanes Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-04-22 12:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Vanessa vous accompagne pour confectionner votre bijou, que vous pourrez porter aussitôt !

Il est possible de créer au choix des bracelets, colliers ou boucles d’oreilles.

L’adresse est indiquée après confirmation de la réservation.



Un bel échange en perspective !

Réservation creativanes@gmail.com ou 06.77.98.58.83 .

Atelier Creativanes Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 77 98 58 83 creativanes@gmail.com

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English :

L’événement ATELIER ASSOCIATION ET SENS DE SOI Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Saint Brevin