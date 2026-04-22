ATELIER ASSOCIATION ET SENS DE SOI Saint-Brevin-les-Pins
ATELIER ASSOCIATION ET SENS DE SOI Saint-Brevin-les-Pins mercredi 22 avril 2026.
Saint-Brevin-les-Pins
ATELIER ASSOCIATION ET SENS DE SOI
Atelier Creativanes Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:00:00
fin : 2026-04-22 12:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Vanessa vous accompagne pour confectionner votre bijou, que vous pourrez porter aussitôt !
Il est possible de créer au choix des bracelets, colliers ou boucles d’oreilles.
L’adresse est indiquée après confirmation de la réservation.
Un bel échange en perspective !
Réservation creativanes@gmail.com ou 06.77.98.58.83 .
Atelier Creativanes Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 77 98 58 83 creativanes@gmail.com
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English :
L’événement ATELIER ASSOCIATION ET SENS DE SOI Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Saint Brevin
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