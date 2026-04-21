Saint-Brevin-les-Pins

ATELIER BIJOU NIGHT GIRLY

Atelier Creativanes Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 20:00:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Vanessa vous accompagne pour confectionner votre bijou, que vous pourrez porter aussitôt !

Il est possible de créer au choix des bracelets, colliers ou boucles d’oreilles.

L’adresse est indiquée après confirmation de la réservation.



Les soirées girly sont destinées aux adultes. Une boisson vous est offerte !



Un bel échange en perspective !

Réservation creativanes@gmail.com ou 06.77.98.58.83 .

Atelier Creativanes Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 77 98 58 83 creativanes@gmail.com

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English :

L’événement ATELIER BIJOU NIGHT GIRLY Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Saint Brevin