La Féria des Teignes Cancon
La Féria des Teignes Cancon samedi 20 juin 2026.
Cancon
La Féria des Teignes
Stade de rugby Cancon Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Organisé par le rugby féminin des 4 cantons BHAP.
La Feria des Teignes débarque à Cancon !
Rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la convivialité, de la fête et de la bonne humeur !
Entre amis, en famille ou entre supporters, venez partager un moment festif dans une ambiance chaleureuse et colorée.
Au programme rires, bandas, rencontres et esprit festayre jusqu’au bout de la nuit, feu d’artifice !
Menu sur réservation obligatoire (jusqu’au 12 juin)
Menu verre de sangria salade de gésiers magret de canard & frites salade de fraises
Menu enfant saucisses, frites sale de fraises
Pensez à amener vos couverts.
Sortez vos plus belles tenues en rose et blanc et rejoignez nous pour faire vibrer Cancon ! .
Stade de rugby Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 4cantonsbhap@gmail.com
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English : La Féria des Teignes
L’événement La Féria des Teignes Cancon a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Coeur de Bastides
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