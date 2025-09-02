La ferme des animals Cie Les Bestioles Bischwiller

La ferme des animals Cie Les Bestioles Bischwiller mardi 17 mars 2026.

La ferme des animals Cie Les Bestioles

1 rue du stade Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-03-17 20:00:00

fin : 2026-03-17 21:15:00

Date(s) :

2026-03-17

Les animaux de la Ferme en ont ras le museau d’être maltraités par leur fermier. Quand ils parviennent à le chasser, ils se mettent à rêver d’un monde où tous seront libres et égaux dans leur nouveau domaine commun. Ils établiront dès lors les lois qui régiront la République des Animaux. Mais peu à peu, trois cochons, plus malins que les autres, s’attribuent des privilèges…

Les animaux de la Ferme en ont ras le museau d’être maltraités par leur fermier. Quand ils parviennent à le chasser, ils se mettent à rêver d’un monde où tous seront libres et égaux dans leur nouveau domaine commun La ferme des animals . Ils établiront dès lors les lois qui régiront la République des Animaux. Mais peu à peu, trois cochons, plus malins que les autres, s’attribuent des privilèges…

L’écrivain britannique George Orwell se sert des animaux pour dénoncer la dictature. S’il critique les tyrans, c’est aussi la passivité des bêtes qui se laissent confisquer leur révolution qu’il épingle. Avec cette satire, Orwell rappelle avec lucidité combien notre démocratie est précieuse, mais aussi vulnérable. Dans un environnement mêlant théâtre d’objets, masques et musique rock jouée en live, la compagnie Les Bestioles choisit de porter sur scène ce classique de la littérature.

Mise en scène et adaptation Martine Waniowski.

Jeu Magali Montier, Fabien Di Liberatore, Reda Brissel.

Théâtre Dès 11 ans

Placement numéroté.

Bord plateau à l’issue des représentations.

Spectacle ayant bénéficié de l’aide de l’Agence culturelle Grand Est au titre du dispositif Tournée de coopération

https://mac-bischwiller.fr/agenda/la-ferme-des-animals/ .

1 rue du stade Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

The animals at La Ferme are fed up with being mistreated by their farmer. When they manage to chase him away, they start dreaming of a world where everyone will be free and equal in their new common domain. From then on, they will establish the laws that will govern the Republic of Animals. But little by little, three pigs, smarter than the others, take on privileges for themselves?

German :

Die Tiere auf dem Bauernhof haben die Nase voll davon, von ihrem Bauern misshandelt zu werden. Als es ihnen gelingt, ihn zu vertreiben, beginnen sie von einer Welt zu träumen, in der alle Menschen in ihrem neuen gemeinsamen Reich frei und gleich sein werden. Sie wollen die Gesetze aufstellen, die die Republik der Tiere regieren sollen. Doch drei Schweine, die schlauer sind als die anderen, nehmen sich Privilegien heraus

Italiano :

Gli animali de La Ferme sono stufi di essere maltrattati dal loro allevatore. Quando riescono a scacciarlo, iniziano a sognare un mondo in cui tutti saranno liberi e uguali nel loro nuovo dominio comune. Da quel momento in poi, stabiliranno le leggi che governeranno la Repubblica degli Animali. Ma a poco a poco, tre maiali, più intelligenti degli altri, assumono dei privilegi per se stessi?

Espanol :

Los animales de La Ferme están hartos de ser maltratados por su granjero. Cuando consiguen ahuyentarlo, empiezan a soñar con un mundo en el que todos serán libres e iguales en su nuevo dominio común. A partir de entonces, establecerán las leyes que regirán la República de los Animales. Pero poco a poco, tres cerdos, más listos que los demás, adquieren privilegios para sí mismos..

L’événement La ferme des animals Cie Les Bestioles Bischwiller a été mis à jour le 2025-09-02 par Maison de la Culture de Bischwiller