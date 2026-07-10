AGENDA · Nantes99vues
La ferme s’invite au quartier terrain d’aventure Nantes
jeudi 27 août 2026 · terrain d'aventure · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 15:00 – 19:00
Gratuit : oui
Les animaux de la ferme arrivent dans votre quartier !L’association 2LC vous invite à rencontrer les animaux de la ferme lors d’un moment convivial et familial. Une animation gratuite pour découvrir les animaux, partager un bon moment et profiter d’une sortie en plein air.Le lien de l’association ???? https://www.2lconnexion.net/
terrain d’aventure Nantes 44202
06 07 69 48 04 https://www.2lconnexion.net/
Afficher la carte du lieu terrain d’aventure et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Découverte de « Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli », Musée d’arts de Nantes, Nantes 10 juillet 2026
- Balade découverte de la faune & flore avec la maison de l’Erdre, La Cocotte Solidaire, Nantes 10 juillet 2026
- Découverte de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli, Musée d’arts de Nantes, Nantes 10 juillet 2026
- Balade « La cité Halvêque vous accueille », Direction du patrimoine et de l’archéologie, Nantes 10 juillet 2026
- Marie Charrel : Nous sommes faits d’orage – Lecture – Festival Aux heures d’été, Jardin des Plantes, Nantes 10 juillet 2026