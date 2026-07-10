La ferme s’invite au quartier terrain d’aventure Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 15:00 – 19:00

Gratuit : oui

Les animaux de la ferme arrivent dans votre quartier !L’association 2LC vous invite à rencontrer les animaux de la ferme lors d’un moment convivial et familial. Une animation gratuite pour découvrir les animaux, partager un bon moment et profiter d’une sortie en plein air.Le lien de l’association ???? https://www.2lconnexion.net/

terrain d’aventure Nantes 44202

06 07 69 48 04 https://www.2lconnexion.net/



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