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La ferme s’invite au quartier terrain d’aventure Nantes

jeudi 27 août 2026 · terrain d'aventure · Nantes

La ferme s’invite au quartier terrain d’aventure Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
15:00
Lieu
terrain d'aventure
Adresse
rue de biarritz 44200
Ville
44202 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 15:00 – 19:00
Gratuit : oui   

Les animaux de la ferme arrivent dans votre quartier !L’association 2LC vous invite à rencontrer les animaux de la ferme lors d’un moment convivial et familial. Une animation gratuite pour découvrir les animaux, partager un bon moment et profiter d’une sortie en plein air.Le lien de l’association ???? https://www.2lconnexion.net/

terrain d’aventure Nantes 44202
06 07 69 48 04 https://www.2lconnexion.net/


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