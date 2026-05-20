La fête à Germaine (2-14 ans) Jardins de la Résidence Germaine Ledan Matignon

Matignon

La fête à Germaine (2-14 ans)

Jardins de la Résidence Germaine Ledan 11, rue Ledan Matignon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Cette manifestation est destinée aux enfants de 2 à 14 ans.

Plusieurs attractions sont destinées aux enfants (jeux gonflables, quads, grande maquillage, échelle des pompiers, karting à pédales, démonstration de lutte bretonne, danse Country,). Les activités sont payantes.

Buvette et restauration sur place disponible. .

Jardins de la Résidence Germaine Ledan 11, rue Ledan Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 02 79

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English :

L’événement La fête à Germaine (2-14 ans) Matignon a été mis à jour le 2026-05-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme