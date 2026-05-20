La fête à Germaine (2-14 ans) Jardins de la Résidence Germaine Ledan Matignon
La fête à Germaine (2-14 ans) Jardins de la Résidence Germaine Ledan Matignon mardi 4 août 2026.
Matignon
La fête à Germaine (2-14 ans)
Jardins de la Résidence Germaine Ledan 11, rue Ledan Matignon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Cette manifestation est destinée aux enfants de 2 à 14 ans.
Plusieurs attractions sont destinées aux enfants (jeux gonflables, quads, grande maquillage, échelle des pompiers, karting à pédales, démonstration de lutte bretonne, danse Country,). Les activités sont payantes.
Buvette et restauration sur place disponible. .
Jardins de la Résidence Germaine Ledan 11, rue Ledan Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 02 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La fête à Germaine (2-14 ans) Matignon a été mis à jour le 2026-05-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
À voir aussi à Matignon (Côtes-d'Armor)
- Fête de la musique Sous les Halles Matignon 13 juin 2026
- Concert Les choeurs d’Emeraude Eglise Matignon 12 juillet 2026
- Music’Halles Sous les Halles Matignon 22 juillet 2026
- Music’Halles Sous les Halles Matignon 29 juillet 2026
- Sortie nature Les mystères de la forêt la nuit Matignon 31 juillet 2026