La Fête à Ville à Joie à Villedômain Villedômain
samedi 22 août 2026 · Villedômain
Informations pratiques
Villedômain
La Fête à Ville à Joie à Villedômain
Villedômain Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 17:30:00
fin : 2026-08-22 23:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Venez profiter d’une soirée festive avec Ville à Joie animations, concert des Dirty Menders, buvette, restauration et feu d’artifice à 22h30 ! Un moment convivial et gratuit à partager en famille ou entre amis du 24 juillet au 12 septembre 2026.
Venez rencontrer des stands de services publics, de santé, des associations locales et des commerçants ! Profitez également de nombreuses animations bingos, quiz musical et lots à gagner ! Un concert des Dirty Menders sera présent pour nous faire vibrer et animer la soirée. Venez partager un moment convivial et retrouver l’ambiance chaleureuse des fêtes de village ! Pour clôturer l’événement, un feu d’artifice illuminera la soirée à 22h30. Buvette et restauration sur place. Événement gratuit. Ville à Joie organise des fêtes de village du 24 juillet au 12 septembre 2026. Retrouvez toute notre programmation sur notre page Facebook Ville à Joie en Indre-et-Loire ou sur notre site internet. .
Villedômain 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 04 04 98 73 vaj.lucie.antunes@gmail.com
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English :
Come enjoy a festive evening with Ville %E0 Joie: entertainment, a concert by the Dirty Menders, a refreshment stand, food, and fireworks at 10:30 p.m.! A fun, free event to enjoy with family or friends from July 24 to September 12, 2026.
L’événement La Fête à Ville à Joie à Villedômain Villedômain a été mis à jour le 2026-07-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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