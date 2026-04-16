Avallon

La fête de Beltaine

Parc des Chaumes Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 17:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Cybèle Chaumes et Avallon avec 2 ailes s’envole vous invitent à célébrer la Fête de Beltaine, le 1er mai ! Cérémonie avec textes, chants et rondes autour du tilleul remarquable pour accueillir le renouveau de la Nature .

Parc des Chaumes Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté avallonavec2ailes@gmail.com

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English : La fête de Beltaine

L’événement La fête de Beltaine Avallon a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Grand Vézelay