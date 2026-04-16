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La fête de Beltaine Avallon

La fête de Beltaine Avallon vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Parc des Chaumes

Ville : 89200 Avallon

Département : Yonne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Avallon

La fête de Beltaine

Parc des Chaumes Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 17:00:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Cybèle Chaumes et Avallon avec 2 ailes s’envole vous invitent à célébrer la Fête de Beltaine, le 1er mai ! Cérémonie avec textes, chants et rondes autour du tilleul remarquable pour accueillir le renouveau de la Nature   .

Parc des Chaumes Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   avallonavec2ailes@gmail.com

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English : La fête de Beltaine

L’événement La fête de Beltaine Avallon a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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